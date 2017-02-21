У центрі Львова сталася потужна ДТП (фото)

Про це повідомляє 032.ua.

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За словами Катерини Рибій, речника патрульної поліції Львова, водій автомобіля BMW не виконав вимоги знаку 4.2 (Рух праворуч) та здійснив рух прямо, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Renault Duster.

За попередніми даними внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні на водія BMW складають протокол по ст. 124 КУпАП.

Раніше у Львові таксист влаштував потрійну ДТП.