У Тернополі затримали групу наркоторговців

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління Національної поліції Олександр Богомол, продавці наркотичних засобів на будинках Тернополя робили трафаретні написи, якими рекламували адресу сайту в інтернеті, де можна було замовити наркотики, оплатити їх та отримати інформацію, де саме забрати товар. Чоловіки продавали екстезі та амфетамін.

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Кілька місяців співробітники кримінальної поліції, слідчого управління та підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області проводили слідчо-оперативні дії, здійснювали закупки наркотичної сировини, встановлювали причетних до даного бізнесу осіб.

Після того, як необхідна інформація була зібрана, силовики, відповідно до ухвали суду, провели обшуки на квартирах організаторів злочинного бізнесу.

Учора під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстезі, марихуану, ваги, пакетики для пакування, рекламні брошури, більше 200 тис. грн та бойову гранату РПГ-5. Усю сировину направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Наразі чотирьох жителів Тернополя затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм інкримінують три статті ККУ: 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затриманим – від 24 до 27 років. У кожного були свої функції – одні розповсюджували рекламу та малювали оголошення на стінах будинків, інші робили «закладки» по місту, звідки покупці забирали наркотити, окремо працювали фасувальники. Група діяла в Тернополі близько року.