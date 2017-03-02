На Тернопільщині 3 березня оголошено Днем жалоби за загиблими на Львівщині шахтарями

В ньому сказано, що жалоба оголошується у зв’язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля», з метою вшанування пам’яті загиблих.

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На знак скорботи за загиблими завтра на Тернопільщені буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.

Головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, а удіовізуальним засобам масової інформації, які діють на території області, рекомендовано внести зміни до програм теле- та радіопередач.