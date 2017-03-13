На Тернопільщині на території транспортного підприємства згоріли дві вантажівки (фото)

11:03, 13 березня 2017
Тернопіль
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При цьому під час гасіння було врятовано ще 4 автомобілі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа трапилася сьогодін близько 6 год ранку  в смт. В.Березовиця на вул. Промислова.

Загорілися два вантажних автомобілі-самоскиди «Ford Cargo».

Вогнем пошкоджено кабіни.

Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, під час гасіння врятовано 4 автомобілі.

Причини та розмір завданих збитків встановлюються.

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Теги: #пожежа#вантажівка#Тернопільщина