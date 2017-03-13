На Тернопільщині на території транспортного підприємства згоріли дві вантажівки (фото)
11:03, 13 березня 2017Тернопіль
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При цьому під час гасіння було врятовано ще 4 автомобілі.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа трапилася сьогодін близько 6 год ранку в смт. В.Березовиця на вул. Промислова.
Загорілися два вантажних автомобілі-самоскиди «Ford Cargo».
Вогнем пошкоджено кабіни.
Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, під час гасіння врятовано 4 автомобілі.
Причини та розмір завданих збитків встановлюються.
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