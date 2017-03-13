На Тернопільщині створено 12 опорних шкіл

На Тернопільщині минулого року створено 12 опорних шкіл.

Як повідомили сьогодні під час щотижневої відеонаради з головами РДА начальник управління освіти і науки облдержадміністрацій Ольга Хома, для рівного доступу дітей до якісної освіти в сільській місцевості у районах створено 9 навчальних закладів, ще 3 – у громадах. Зараз в області дії 32 філії опорних шкіл.

«У 2016 році для оснащення опорних шкіл сучасною матеріально-технічною базою, у тому числі забезпечення кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій з державного бюджету виділено 15 тис. грн», – поінформувала Хома.

На даний час робочою групою здійснюється моніторингове дослідження діяльності опорних навчальних закладів області. Результати моніторингу розглядатимуться на колегії управління освіти і науки облдержадміністрації у квітні 2017 року.