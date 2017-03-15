У Тернополі патрульні виявили автомобіль BMW, вкрадений минулого тижня у Дніпрі

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, авто виявили на бул. Т. Шевченка завдяки системі відеоконтролю «Рубіж».

Інспектори встановили, що дане BMW перебуває у розшуку з 10 березня, розшукує його Соборне відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області.

Про даний факт патрульні повідомили на службу 102. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.