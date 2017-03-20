У Тернополі невідомі розписали фарбою автомобілі, припарковані в одному з дворів
11:56, 20 березня 2017Тернопіль
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У Тернополі своєрідним способом вирішили боротися з припаркованими у дворах автомобілями.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 6 год надійшло повідомлення від громаданина 1986 р.н., який повідомив, що його автомобіль Peugeot partner пошкодили, а саме написали червоною фарбою слово "газон" та "стоп хам".
Даний автомобіль був припаркований в дворі на вул. Слівенській.
В ході обстеження прилеглої тереторії виявлено ще майже десяток автомобілів з аналогічними написами.
Оформлені матеріали доставлено до відділку поліції.
Як повідомляв УНІАН, приблизно тиждень тому в Тернополі вночі розмалювали фарбою 10 автомобілів.
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