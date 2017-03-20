У Тернополі невідомі розписали фарбою автомобілі, припарковані в одному з дворів

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 6 год надійшло повідомлення від громаданина 1986 р.н., який повідомив, що його автомобіль Peugeot partner пошкодили, а саме написали червоною фарбою слово "газон" та "стоп хам".

Даний автомобіль був припаркований в дворі на вул. Слівенській.

В ході обстеження прилеглої тереторії виявлено ще майже десяток автомобілів з аналогічними написами.

Оформлені матеріали доставлено до відділку поліції.

Як повідомляв УНІАН, приблизно тиждень тому в Тернополі вночі розмалювали фарбою 10 автомобілів.