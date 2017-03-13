У Тернополі вночі розмалювали фарбою 10 автомобілів
12:22, 13 березня 2017Тернопіль
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На окремих автомобілях фарбою нанесено нецензурні вирази.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався сьогодні вночі в дворі на вул. 15 квітня.
Загалом виявлено 10 автомобілів, розмальованих балончиком. На окремих автомобілях фарбою нанесено нецензурщину.
Власники автомобілів уже звернулися у поліцію із заявами.
Правоохоронці розшукують зловмисника, йому доведеться відповідати за хуліганські дії, а також компенсувати водіям спричинені матеріальні збитки.
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