У Тернополі вночі розмалювали фарбою 10 автомобілів

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався сьогодні вночі в дворі на вул. 15 квітня.

Загалом виявлено 10 автомобілів, розмальованих балончиком. На окремих автомобілях фарбою нанесено нецензурщину.

Власники автомобілів уже звернулися у поліцію із заявами.

Правоохоронці розшукують зловмисника, йому доведеться відповідати за хуліганські дії, а також компенсувати водіям спричинені матеріальні збитки.