У Тернополі за добу жертвами телефонних шахраїв стали двоє осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема учора ввечері до тернополянки зателефонував незнайомець, представився правоохоронцем та повідомив, що її племінник вчинив бійку і за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

Читайте такожУ Тернополі невідомі розписали фарбою автомобілі, припарковані в одному з дворів

Аби родич уникнув проблеми із законом, потрібно заплатити. Жінка погодилася на умови додзвонювача і назвала власну адресу. За коштами прийшла спільниця шахрая. Вона також представилася працівником правоохоронного відомства. Тернополянка передала їй 3 тис. грн.

Про те, що стала жертвою шахраїв жителька обласного центру зрозуміла після того, як їй зателефонував племінник і розповів, що жодних неприємностей із законом не мав. За допомогою жінка звернулася в поліцію.

Ця ж пара обдурила пенсіонерку, в якої за «порятунок» онука шахраї взяли 2 тис. грн та золотий перстень. Невдовзі жінка з’ясувала, що у її онука не було жодних кримінальних неприємностей.