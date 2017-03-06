На Тернопільщині шахраї вкрали у 72-річного чоловіка 4 тис. доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у вихідні біля чоловіка зупинилася іномарка, в чоловіка незнайомі запитали до місцевої лікарні.

Коли той почав пояснювати, пасажир авто попросив сісти його до машини та показати. Дорогою пенсіонеру чоловіки розповіли, що їм терміново треба кошти на операцію для товариша, який лежить в медзакладі. При цьому сказали, що лікар вимагає оплату доларами і попросили обміняти валюту за вигідним конкурсом.

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Чоловік погодився. Незнайомці привезли його додому, де він обміняв їх 400 доларів. При цьому один з шахраїв відволік увагу пенсіонера, а інший викрав з побаченого сховку понад 4 тис доларів.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.