На Тернопільщині за тиждень на третину зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

Як повідомила УНІАН лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ Світлана Маціпура, загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 283,1 випадок на 100 тис. населення, що становить 60,4% до розрахункового показника визначення початку епідемії (469 випадків на 100 тис. населення).

Епідситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ в області в санстанції Маціпура охарактеризувала як нестійку.

«За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 34,1% (3008 випадків проти 2243). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 66,9% (2013 ос.), школярів – 47,8% від усіх захворілих дітей (963 ос.). Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 33,1%, серед дітей шкільного віку – 40,8%», – повідомила Маціпура.

За її даними, за тиждень госпіталізовано 174 особи, із них 153 дітей (87,9%). Кількість госпіталізованих зросла на 29,9%.

Летальних випадків не зареєстровано.

Лабораторно підтверджено в області циркуляцію вірусів грипу А Н3: з початку епідсезону обстежено 74 особи методом ПЛР на віруси грипу, позитивний результат в 38 осіб – грип А (діти – 22, дорослі - 16), в т.ч. у 5 осіб – грип А Н3.

Вакциновано проти грипу 1279 осіб.