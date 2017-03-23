У Тернополі жителька Львова здала правоохоронцям пістолет ТТ

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка отримала у спадок будинок в Тернополі, але в ньому ніколи не проживала, оскільки мешкає у Львові. Свою спадщину вирішила продати, відтак влаштувала прибирання. У шухляді столу вона знайшла зброю та набої, які одразу здала правоохоронцям.

Працівники поліції вилучили зброю та направили її на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

В поліції нагадали, що громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються від кримінальної відповідальності.