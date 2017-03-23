У Тернополі жителька Львова здала правоохоронцям пістолет ТТ
11:10, 23 березня 2017Тернопіль
44
Пістолет марки «ТТ» принесла учора в Тернопільський відділ поліції 44-річна жителька Львова.
Пістолет ТТ / Фото ru.wikipedia.org
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка отримала у спадок будинок в Тернополі, але в ньому ніколи не проживала, оскільки мешкає у Львові. Свою спадщину вирішила продати, відтак влаштувала прибирання. У шухляді столу вона знайшла зброю та набої, які одразу здала правоохоронцям.
Працівники поліції вилучили зброю та направили її на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В поліції нагадали, що громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються від кримінальної відповідальності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter