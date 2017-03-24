З Тернополя в рамках ротації в АТО вирушили представники Нацгвардії

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, військовослужбовців спочатку відправили на навчальні збори до Львова, звідки вони вже вирушать на Донбас.

Провести бійців прийшли голова обласної державної адміністрації Степан Барна, рідні та близькі військовослужбовців.

Очільник краю побажав нацгвардійцям успішного виконання бойових завдань. Він також акцентував увагу бійців на неприпустимості нехтування особистою безпекою, суворому дотриманні службової дисципліни та необхідності взаємопідтримки.

«Я дякую кожному за свідому громадянську позицію та патріотизм. Я бажаю вам легкої служби та в повному складі повернутися додому, де вас люблять і з нетерпінням чекають. Нехай вас береже Господь!», – сказав Барна.

У підрозділах батальйону проходять військову службу офіцери, прапорщики, військовослужбовці за контрактом (понад 60%) та солдати строкової служби.

В зоні антитерористичної операції 2-ий стрілецький батальйон військової частини 3002 НГУ перебуває з початку створення і по теперішній час, де продовжує виконувати службово-бойові завдання. Особовий склад бойових втрат не поніс.