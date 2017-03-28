У 2016 році жителям Тернопільщини нарахували 810,7 млн грн орендної плати за землю

13:01, 28 березня 2017
Тернопіль
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Найбільший розмір орендної плати у Кременецькому районі – 10,9 %  від вартості орендованих ділянок

Жителям Тернопільщини нарахували 810,7 млн грн орендної плати за землю / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів

За його даними, ця сума становить 126,8% до заключних договорів, розмір фактично виплаченої орендної плати складає – 5,4%.

«Розрахунок проведено  грішми на суму  580,2 млн грн, зерном – 71,9 тис. т на суму 211,6 млн грн, іншою продукцією – на суму 18,6 млн грн, наданням різного роду послуг (оранка, культивація і таке інше) на суму 234,3 тис.  грн», – уточнив Стахів.

Він констатував, що найбільший розмір орендної плати у Кременецькому районі – 10,9 %  від вартості орендованих ділянок, Козівському – 8,7% , Підгаєцькому – 6,4 %.

Найменший розмір орендної плати у Бучацькому районі – 3,4%, Збаразькому - 3,5%, Чортківському – 4% .

Загалом на Тернопільщині в оренді перебуває 506,4 тис. га земель вартістю 15,1 млрд грн. Згідно договорів оренди, виходячи з вартості орендованих земель, розмір орендної плати в середньому по області складає 4,2 %. 

Станом на 1 лютого на Тернопільщині укладено 283 тис. 347 договорів оренди земельних ділянок на суму 639,2 млн грн.

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Теги: #Тернопільщина