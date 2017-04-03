Міський голова Тернополя Надал подав декларацію з 321,3 тис. грн доходів за 2016 рік

Міський голова Тернополя Сергій Надал в декларації за 2016 рік вказав дохід у розмірі 321 тис. 324 грн. Про це йдеться в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, доходи міського голови в 2016 році складалися лише з зарплати.

Дружина Надала Олена задекларувала 1 млн 420 тис. 970 грн доходу від підприємницької діяльності, їхня 22-річна дочка Анастасія – 1 млн 423 тис. 850 грн.

Надал задекларував дві квартири в Тернополі: площею 61,2 кв. м, в якій він є цілковитим власником, та площею 58,7 кв, в якій йому належить 20% власності.

Дружина Надал задекларувала земельну ділянку у селі Байківці Тернопільського району площею 1,2 тис. кв. м, співвласницею якої є дочка подружжя, а також ділянку площею 2,5 тис. кв. м у селі Шляхтинці, яка цілковито належить дружині мера.

Також дружина Надала спільно з його дочкою є власницями будинку площею 399,1 кв. м у селі Байківці.

Згідно з декларацією, на банківському рахунку у Надала – 65 тис. 119 грн, 997 євро та 2 тис.84 долари. Готівкою він зберігає 250 тис. грн.

У дочки Надала на банківському рахунку – 61 тис. 836 грн, у дружини – 4 тис. 804 грн, готівкою дочка зберігає 320 тис. грн, дружина – 350 тис. грн.

В декларація також вказано, що дружина міського голови позичила третім особам 600 тис. грн.

Ще дружина Надала задекларувала 43 тис. 997 грн зобов’язання за договором страхування.

У декларації окремо вказано, що Сергій Надал є керівником громадських організацій «Українці допомогають українцям», обласної Федерації вільної боротьби, обласної Федерації хокею, входить до керівних органів міської та обласної організацій партіх «Свобода», а також є членом політради даної партії.