На Тернопільщині планують провести Міжнародний конгрес місцевого самоврядування

Як повідомив УНІАН голова облдержадміністрації Степан Барна, вже є домовленість з головою програмної ради Економічного форуму Зігмундом Бендриховським про можливість проведення заходу аналогічного формату на Тернопільщині.

«На Конгресі було більше двох тисяч учасників й були представлені майже всі крани Європи. Такий формат зустрічі цікавий з точки зору того, що є можливість налагодити певну комунікацію, відпрацювати формат залучення інвестицій в область та налагодити співпрацю з міжнародними партнерами. В майбутньому хочемо відпрацювати можливість участі делегації з Тернопільщини в значно ширшому форматі, щоб представники громад, районних рад, голови районних адміністрацій мали можливість додатково познайомитися з особливостями ведення переговорного процесу, з можливістю налагодження комунікації і налагодження співпраці з країнами Європи», – сказав Барна.

Він додав, що участь делегації з Тернопільщини у Європейському Конгресі була корисною й тим, що члени делегації мали можливість презентувати область, розповісти про інвестиційний потенціал Тернопільщини, а також запросити присутніх на інвестиційний форум, який відбудеться у Тернопільській області у травні.

«Ми також отримали колосальний досвід для того, щоб в майбутньому такі бізнес-форуми проводити в Тернопільській області. Ми зустрічалися з головним організатором форуму Зігмундом Бендриховським й домовилися про можливість проведення даного формату заходу на Тернопільщині. Гадаю, це буде можливість і себе презентувати, і налагодити комунікацію з представниками бізнесу та органами місцевого самоврядування з точки зору реалізації спільних проектів, тим паче, що нині з ЄС передбачається виділення значних коштів на країни транскордонного співробітництва. Наша область також потрапляє до цієї програми, що є для нас унікальною можливістю», – сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Тернопільщини взяло участь у 3-му Європейському конгресі місцевого самоврядування, який 27-29 березня проходив у польському Кракові.

До складу делегації також увійшли представники місцевого самоврядування та бізнес-істеблішменту області