Керівний склад Тернопільської ОДА взяв участь у толоці на Дністрі (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, екологічна акція «За чистий Дністер відбулася в рамках двомісячника благоустрою.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, його заступники, керівники управлінь прибирали береги ріки в Заліщицькому районі.

«Свого часу була громадська акція «Вільний Дністер», але Дністер буде вільний тоді, коли буде чистий. Тому спершу потрібно звільнити береги цієї чудової ріки, берегова лінія якої в Тернопільській області сягає 200 км, від бруду та сміття. Наше завдання, щоб до Пасхи ми впорядкували область. Тому закликаю всіх керуватися висловом: «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». Якщо любимо Тернопілля, то любімо його на власному прикладі, прибираючи вулиці, садиби, береги річок і навчаючи дітей берегти природу», – сказав Барна.

Він також повідомив, що уже звернувся до голів Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької облдержадміністрацій із пропозицією приєднатися до акції «За чистий Дністер».

«Добре було б, щоб всі разом ми упорядкували узбіччя Дністра зі всіх сторін. Думаю, що це буде найкращий внесок у те, щоб Тернопілля зробити чистішим, а Дністер привабливішим», - додав Степан Барна.

Як повідомляв УНІАН, акція «За чистий Дністер» згідно розпорядження Барни розпочалася 24 березня.

Планувалося, що вона триватиме тиждень, однак заходи з прибирання продовжуються і у квітні.