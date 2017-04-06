Тернопільську область завтра з робочим візитом відвідає віце-прем'єр Зубко

Завтра 7 квітня з робочим візитом Тернопільську область відвідає віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час візиту він ознайомитися з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байковецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.

У Козовій Зубко візьме участь у відкритті новозбудованого спортивного майданчика, де з цієї нагоди проведуть футбольний турнір. Також він огляне новозбудований плавальний басейн у козівській школі, а також візьме участь в молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У Байківцях міністр ознайомиться з інфраструктурою об'єднаної територіальної громади та вручить пожежні автомобілі підрозділам управління ДСНС в Тернопільській області та сертифікати на пожежні машини для ОТГ с. Байківці.