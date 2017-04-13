На Тернопільщині платникам податків у січні-березні повернули 67 млн грн ПДВ

У Тернопільській області платникам податків у січні-березні повернули 67 млн грн, що становить 64% від заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 57 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 104 млн грн. Минулого року за аналогічний період ця суму складала 38 млн грн.

Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 73 млн грн, з них 62 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, ще 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.