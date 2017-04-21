На Тернопільщині під час обрізки дерева загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що на вул. Джерельна смертельно травмувався чоловік.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік допомагав знайомому чистити чагарники поблизу лісопосадки і вирішив зрубати сухий граб. Під час зрубу від дерева відламалася велика гілка, яка впала на голову потерпілого. Мешканець села Плотича Козіського району від отриманої травми помер на місці.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.