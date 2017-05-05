У Тернополі сьогодні розпочнеться 3-денний фестиваль "Тернопільська Брама", під час якого виготовлять 400-метрову ковбасу

У Тернополі сьогодні розпочнеться 3-денний фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська Брама», під час якого виготовлять 400-метрову ковбасу.

Як повідомили УНІАН організатори фесту, проходитиме він 5-7 травня на Театральному майдані.

Гостей заходу обіцяють безкоштовно почастувати рекордною 400-метровою ковбасою, а також «Тернівкою».

«У центрі Театрального майдану буде розміщена музична сцена, відкрита з усіх сторін, у вигляді рингу. У Тернополі такого формату сцени ще не робив ніхто. На сцені виступатимуть фіналісти Євробачення «Сальто назад», учасники шоу Х-фактор «The Hypnotunez», місцевий колектив Los Colorados та багато інших», - розповів один з організаторів Руслан Миронов.

Торгові ятки на центральній площі постануть у вигляді старих пам’яток архітектури, які уже зникли або дуже пошкоджені.

Зустрічатиме на вході гостей брама, яку збудують зі скляних пляшок. Брама буде складатися із двох колон – заввишки 7 м та шириною по 2,5 м кожна і відтворюватиме браму, яка колись стояла перед Тернопільським замком. З настанням темноти вона буде підсвічуватися.