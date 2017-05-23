У січні-квітні Тернопільською митницею ДФС до бюджету спрямовано 398,7 мільйонів гривень

У січні-квітні 2017 року Тернопільською митницею ДФС до бюджету спрямовано 398,7 млн грн.

Як повідомила УНІАН в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 144,3 млн грн або на 56% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Найбільша сума надійшла від сплати податку на додану вартість – 328,6 млн грн (приріст до минулого року склав 40,7% або 95 млн грн). Також сплачено 58,3 млн грн мита, що більше, ніж у 2016 році на 38,4 млн грн. 11,4 млн грн надійшло акцизного податку (порівняно з 10,1 млн грн минулого року), 481 тис. грн склала плата за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Читайте такожНа Тернопільщині за 4 місяці легалізовано майже 1,5 тисячі працівників

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі (сплачено 58,7 млн грн, що на 57,2 млн грн або у 39 разів більше, ніж торік); причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (сплачено 49,1 млн грн, порівняно з минулим роком, що більше на 45 млн грн або в 12 разів); сідельні тягачі (сплачено 48,9 млн грн, приріст порівняно з 2016 роком склав 42,6 млн грн або у 8 разів більше).

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів склала 17 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Тернопільщина спрямувала до бюджету 53,1 млн грн військового збору.