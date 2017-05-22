Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі - звіт

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулі суботу і неділю загалом зафіксувала понад тисячу вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні станом на 19:30 за 21 травня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

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Зокрема, спостерігачі зазначають, що у Донецькій області СММ задокументувала більше порушень режиму припинення вогню між вечорами 19 та 20 травня, включаючи близько 550 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом за 19 травня, коли було зафіксовано близько 310 вибухів.

Разом з тим, у наступну добу, між вечорами 21 та 21 травня, було зафіксовано менше порушень режиму "тиші", включаючи близько 370 вибухів. За даними спостерігачів, більшість вибухів було задокументовано у районі Донецького аеропорту, Авдіївки та Ясинуватої.

Також СММ зафіксувавала більше порушень і у Луганській області між вечорами 19 та 20 травня, включаючи 46 вибухів. Наступного дня, між вечорами 20 та 21 травня, кількість порушень зросло і становить 86 вибухів.