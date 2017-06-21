На Тернопільщині розшукують екс-поліцейського, який видурює кошти, прикриваючись іменем начальника поліції області Олександра Богомола.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою в поліцію звернулася жителька Козівського району, яка повідомила, що її сусід, екс-поліцейський отримав від неї 300 євро та 15 тис. грн, запевнивши, що за цю суму допоможе її доньці скласти іспити із ЗНО-2017.

Ґарантом стовідсоткового результату, запевняв він, мав стати начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

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Жінка повірила чоловікові, оскільки він її далекий родич, а окрім того, раніше працював в органах внутрішніх справ.

Попри надані жінкою кошти її донька іспити не склала, гроші їй теж не повернули.

Відтак потерпіла звернулася в поліцію.

Як повідомив начальник Козівського відділення поліції Сергій Горяний, підозрюваний Володимир Чорній в правоохоронних органах не працює ще з 2015 року. Проте відомо, що після звільнення чоловік почав підзаробляти шахрайствами, посилаючись на зв’язки у поліції. Наразі місце перебування зловмисника невідоме. Його розшукують правоохоронці.

Даний факт внесений в ЄРДР за ст. 190 ч. 1 ККУ (шахрайство).

Правоохоронці закликали мешканців області, які потерпіли від співпраці з шахраєм, прикриваючись іменем начальника поліції, повідомляти на лінію “102″ або за номером телефону чергової частини (067) 471 66 23.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція затримала 39-річного тернополянина, який вербував жінок працювати повіями у Польщі.