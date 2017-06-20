Поліція затримала 39-річного тернополянина, який вербував жінок працювати повіями у Польщі. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіка оперативники відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, слідчі, працівники прокуратури та прикордонної служби Західного регіонального управління затримали учора 19 червня на кордоні на пункті державного пропуску "Шегині".

За даними правоохоронців, затриманий через своїх друзів та знайомих шукав молодих жінок віком від 20 до 30 років модельної зовнішності для роботи за кордоном у Польщі.

Роботодавець пропонував охочим підзаробити роботу прибиральниць у готельних комплексах за 50 євро у місяць. При цьому розповідав про альтернативу із доходом, який в 3-4 рази вищим, пропонуючи за 1,5-2 тис. євро в місяць працювати повіями у борделях.

Двоє мешканок Тернопільської області погодилися на пропозицію. До Польщі вони їхали з вербувальником автомобілем марки Mercedes з польською реєстрацією.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Дівчат, які погодилися надавати сексуальні послуги, опитали та відпустили додому.

Наразі оперативники встановлюють місця, де мали працювати мешканці краю, а також з'ясовують, скільки українських дівчат тернополянин таким способом переправив за кордон.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 149 ч. 2 ККУ (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).