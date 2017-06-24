У Тернополі зафіксовано два випадки падіння дерев на автомобілі внаслідок негоди.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 23 червня близько 18 год в місті Тернопіль загалом впали три аварійні дерева внаслідок поривів вітру.

Зокрема, на вул. Бережанській аварійне дерево впало на мікроавтобус «Пежо» та покрівлю приватного житлового будинку. Черговим караулом ДПРЧ–2 здійснено порізку дерева. На місцях подій загиблих та травмованих не виявлено.

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На вул. Веселій частина крони дерева впала на проїжджу частину. Рятувальниками чергового караулу ДПРЧ–1 було здійснено розпилювання дерева та звільнено проїзд.

На вулиці Коновальця частина крони дерева впала на автомобіль «ВАЗ–2108», рятувальним відділенням АРЧ АРЗ було звільнено автомобіль.