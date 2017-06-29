На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій мотоблоку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася неподалік Збаража.

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При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 27 червня близько 21.40 на автодорозі Тернопіль-Збараж-Ланівці водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з мотоблоком, яким керував житель Збаража.

В результаті ДТП потерпілого з внутрішньою кровотечею госпіталізували в центральну райлікарню. Там чоловік помер від отриманих травм.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина (порушення правил безпеки дорожнього руху).