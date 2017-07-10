На Тернопільщині за півроку працевлаштували 178 осіб з обмеженою працездатністю

На Тернопільщині за півроку працевлаштували 178 з обмеженою працездатністю. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, з них 150 мали статус безробітного. 45 осіб з обмеженими можливостями проходили професійне навчання, 39 брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На 1 липня 2017-го на обліку в місцевих центрах зайнятості перебувало 354 безробітних з інвалідністю. Для них продовжується пошук підходящої роботи.

«Труднощі у працевлаштуванні інвалідів пов’язані з тим, що роботодавці нерідко пропонують їм робочі місця з низьким рівнем оплати праці», – зауважив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Загалом протягом січня-червня цього року послугами центрів зайнятості Тернопільщини скористались 737 осіб з обмеженою працездатністю.