Тернополянка втратила майже 24 тисячі гриень, повідомивши телефонному шахраєві реквізити картки
До потерпілої зателефонував невідомий, який представився працівником банку.
Тернополянка втратила 24,1 тис. грн, повідомивши телефонному шахраєві реквізити банківської картки.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до потерпілої зателефонував невідомий, який представився працівником банку.
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Він зумів вивідати в нею усю конфіденційну інформацію, після чого з картки перевів усі кошти – 24,1 тис. грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).
Як повідомляв УНІАН, учора в аналогічний спосіб на Тернопільщині жінка втратила 25,5 тис. грн, повідомивши телефонному шахраєві реквізити банківської картки