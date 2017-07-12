Тернополянка втратила майже 24 тисячі гриень, повідомивши телефонному шахраєві реквізити картки

Тернополянка втратила 24,1 тис. грн, повідомивши телефонному шахраєві реквізити банківської картки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до потерпілої зателефонував невідомий, який представився працівником банку.

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Він зумів вивідати в нею усю конфіденційну інформацію, після чого з картки перевів усі кошти – 24,1 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Як повідомляв УНІАН, учора в аналогічний спосіб на Тернопільщині жінка втратила 25,5 тис. грн, повідомивши телефонному шахраєві реквізити банківської картки