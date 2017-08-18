На Тернопільщині за 7 місяців працевлаштовано 209 демобілізованих військових. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, із них 4 отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 отримали роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 36 повернулися на військову службу за контрактом, 63 були забезпечені тимчасовими місцями праці.

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Професійне навчання проходили 62 колишніх бійців, 7 з них здобували спеціальність тракториста-машиніста с/г виробництва, 5 – електрогазозварника, 5 – робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 1 – електромеханіка з ліфтів.

9 безробітних атовців підвищували кваліфікацію на курсах «Налагодження обладнання для контролю електричних з’єднань кабельної в’язки автомобілів», «Сучасні технології та комплекс машин для вирощування основних с/г культур», «Сучасні технології вирощування с/г культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності», інші стажувалися безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ та організацій. Після завершення навчання 50 колишніх бійців АТО вже працевлаштовано.

Станом на 1 серпня продовжується пошук роботи для 430-х колишніх учасників АТО. Допомогу по безробіттю отримують 385 осіб.

Середній розмір допомоги з безробіття для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, становив 3661 грн.