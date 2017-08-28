У Тернополі встановили пам’ятний знак Чемпіону Європи з водно-моторного спорту Массімо Россі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, Россі увіковічнили на набережній Тернопільського ставу, де встановлюють пам’ятні знаки усім переможцям чемпіонатів з водно-моторного спорту, які проходять в Тернополі.

Читайте такожУ Тернополі заклали символічну капсулу на місці будівництва "Водної арени Тернопіль"

Россі здобув свою перемогу на чемпіонаті у класі F250 в 2016 році.

Як зазначив президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор Шемчук, ця перемога була останньою в житті спортсмена: на наступному етапі чемпіонату, який проходив в його рідній Німеччині, гонщик загинув.

«Цей пам’ятний знак – це вияв пошани видатному спортсмену Массімо Россі. Дякую усім представникам водно-моторного спорту, хто ініціював та долучився до встановлення цього пам’ятного знаку», – сказав під час відкриття знаку Шевчук.