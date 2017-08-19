У Тернополі відбудеться Кубок з аквабайку та етап Чемпіонату світу з водно-моторного спорту

У Тернополі з 25 по 27 серпня відбудеться Східноєвропейський Кубок з аквабайку (фрістайл) та етап Чемпіонату світу з водно-моторного спорту у класі F50.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, також на тернопільському ставі відбудуться етапи чемпіонату Європи з водно-моторного спорту у класах F250 та F125 та Кубок міського голови у класі F 550.

За попередніми даними, вже зголосилося 48 учасників з 12 країн.

У мерії зазначили, що на час проведення змагань екскурсійно-прогулянкові поїздки теплоходами "Герой Танцоров" та "Капітан Т. Парій" на ставі проводитися не будуть.

Під час проведення змагань на набережній ставу та у парку ім.Т.Шевченка відбуватимуться гастрономічний фестиваль, виступи тернопільських гуртів, open-air за участю кращих діджеїв України та концерт українського гурту "Kozak System".