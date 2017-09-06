На Тернопільщині на ремонт доріг скерували 68 мільйонів гривень

На Тернопільщині на ремонт доріг скерували 68 млн. грн., які надійшли завдяки перевиконанню плану з митних зборів.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, про це під час урочистостей з нагоди відзначення Дня підприємця розповів перший заступник голови Тернопільської ОДА Іван Крисак.

«За сім місяців поточного року підприємці, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, та за рахунок митних зборів в область було нараховано близько 800 млн грн. При цьому вже другий рік діє постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою перевиконання надходжень по митних зборах спрямовується на будівництво доріг. Тому мені приємно відзначити, що в нас це правило працює і вже 68 млн грн з перевиконання митних платежів ми використали на ремонт та будівництво місцевих доріг», – сказав Крисак.

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Принагідно він подякував підприємцям за їхню роботу.

«Завдяки бізнесу область сьогодні отримує чималі кошти до бюджетів різних рівнів. Тому, наш обов’язок зробити все, щоб підприємці працювали. Це завдяки їм ми сьогодні маємо чим платити зарплати вчителям та медикам, створюємо робочі місця. Так, що у цьому напрямі влада лише сприяє у розвитку мікробізнесу, малому, середньому та великому бізнесу», – наголосив Крисак.