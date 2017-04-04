На ремонт дороги Тернопіль-Кременець-Дубно скерують 140 млн грн. Як повідомив УНІАН перший заступник голови Тернопільської ОДА Іван Крисак, цього року дана дорога є пріоритетною.

«Всі сили будуть спрямовані на ремонт дороги Тернопіль-Кременець-Дубно. Наразі на це вже передбачено 140 млн грн. Насправді небагато. Основна кількість грошей – 130 млн грн – піде на будівництво даного відрізка дороги, а 10 млн – на капітальний ремонт моста на шляхопроводі Бучач-Чортків-Скала-Подільська», – сказав Крисак.

За його словами, сезон ремонтних робіт на дорогах обалсті вже розпочався і триває більше місяця. На повну працює на Теребовлянщині «Деренівський асфальтобетонний завод», що є дочірнім підприємством «Тернопільського облавтодору», виробництво продукції на якому станом на сьогодні збільшилося вдвічі. Щодня завод виробляє від 300 до 500 т асфальту.

Наразі на дорогах працюють три десятки бригад, які займаються ямковим ремонтом.

«Цього року область вже отримала 90 млн грн, з яких майже всі використані на утримання автомобільних шляхів та ямковий ремонт. Надалі – робота над поточним ремонтом доріг», – сказав Крисак.

Як повідомляв УНІАН, голова Тернопільської ОДА Степан Барна закликав громадських активістів приєднатися до контролю за якістю виконання ремонтних робіт на дорогах області, а про виявленні порушення з боку ремонтників – оперативно повідомляти контролюючі служби.