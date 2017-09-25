У Тернополі госпіталізували 16-річну дівчину, яку водій збив на пішохідному переході
19:05, 25 вересня 2017Тернопіль
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Інцидент стався сьогодні близько 15:48 на вул. Текстильній збив водій автомобіля FORD Orion 1988 року народження.
16-річну дівчину водій збив на пішохідному переході / фото УНІАН
У Тернополі госпіталізували 16-річну дівчину, яку водій збив на пішохідному переході.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дівчину на пішохідному переході 25 вересня
Інцидент стався сьогодні близько 15:48 на вул. Текстильній збив водій автомобіля FORD Orion 1988 року народження.
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За попередніми даними, він не пригальмував і не пропустив пішохода. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та саднами травмовану жительку Збаража госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).
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