У Тернополі за тиждень грибами отруїлися 4 особи.

Як повідомили УНІАН в обласному лабораторному центрі, усі вони звернулися в медичні заклади міста.

Серед отруєних – дитина 5-ти років, яка, гуляючи біля будинку, знайшла гриба.

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Також за допомогою звернулися троє пенсіонерів. Двоє з них вживали гриби, куплені на несанкціонованих ринках, один сам назбирав грибів у сквері.

Всього у 2017 році, за даними центру, в місті отруїлося грибами 5 осіб.