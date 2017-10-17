У Тернополі через шалений сморід сусіди викликали поліцію до сусідки, яка утримувала 36 котів. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, обурені жителі будинку, які систематично змушені дихати смородом через любов сусідки до тварин, також викликали представників Асоціації захисників безпритульних тварин «Ноїв ковчег». Вони поскаржилися патрульним, що тварин тримають у неналежних умовах.

У квартирі патрульні відчули страшний сморід, а також виявили цілковиту антисанітарію, поміж брудними речами повсюди розгулювали коти.

Господарка пояснила, що їй віддають усіх тварин, яких не продали на зооринку біля «Збруча». Також жінка за плату бере котів на перетримку.

В антисанітарних умовах поліцейські виявили також 13-річну дівчинку. Її патрульні відвезли додому і передали матері, повідомивши соціальну службу, щоб приглянули за дитиною.

Усіх котів з квартири забрали представники «Ноєвого ковчега».