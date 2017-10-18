В Тернопільській області у вересні найбільше подорожчали яйця та сало, подешевшали – овочі та цукор

В Тернопільській області у вересні яйця та сало, подешевшали – овочі та цукор. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у вересні в порівнянні з серпнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Подешевшали овочі – на 1,3%, цукор – на 0,8%.

Натомість яйця подорожчали на 43,6%, сало – на 8,8%, молоко – на 2,8%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,8%, зокрема, одяг – на 9,4%, взуття – на 3,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості оренди житла на 5,3% та утримання і ремонту житла – на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими на 0,6%, у т. ч. домашній текстиль – на 4,0%, меблі та предмети обстановки – на 2,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,0% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,6% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 2,8%, та транспортних послуг – на 1,0%.

Послуги освіти подорожчали на 11,4%, зокрема, середньої – на 21,1%, вищої – на 14,8%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 10,3%.