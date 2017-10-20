На Тернопільщині затримали злодія, який вкрав 25 метрів мідного дроту

На Тернопільщині затримали злодія, який вкрав 25 м мідного дроту.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку в середині вересня збаразьких поліцейських повідомив директор місцевого підприємства. За його словами, невідома особа проникла на огороджену територію й відрізала 25 метрів електричного мідного кабелю. Збитки оцінили у 5 тис. грн.

Причетним до крадіжки виявися раніше неодноразово судимий житель району. Кабель з кольорового металу він здав на металобрухт, а виручені гроші витратив на власні потреби.

Викрадений кабель поліцейські розшукали і вилучили.

Щодо підозрюваного відкрито кримінальен провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням житло чи інше приміщення).