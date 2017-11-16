На Тернопільщині внаслідок пожежі в причепі вантажівки згоріло 2 т кукурудзи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 15 листопада о 20.54 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Оліїв Зборівського району.

На виклик направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в причепі вантажного автомобіля DAF.

О 21.23 пожежники загорання локалізували, а о 21.32 – ліквідували.

Вогонь знищив 4 колеса та 2 т кукурудзи.