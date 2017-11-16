На Тернопільщині внаслідок пожежі в причепі вантажівки згоріло 2 т кукурудзи
10:52, 16 листопада 2017Тернопіль
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На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в причепі вантажного автомобіля DAF.
На Тернопільщині внаслідок пожежі в причепі вантажівки згоріло 2 т кукурудзи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 15 листопада о 20.54 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Оліїв Зборівського району.
На виклик направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в причепі вантажного автомобіля DAF.
О 21.23 пожежники загорання локалізували, а о 21.32 – ліквідували.
Вогонь знищив 4 колеса та 2 т кукурудзи.
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