Новим військовим комісаром Тернопільської області став Леонід Нечепорук. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в представленні нового керівника взяли представники місцевої влади та силових відомств.

«Призначення Леоніда Нечепорука для нас надзвичайно важливе, адже в умовах, коли ми вкладаємо ресурси у відновлення військових частин 44-ої бригади і Національної Гвардії, а також на виконання призову, повинні мати стабільну військову вертикаль, особливо стабільність у військовому комісаріаті. Сьогодні у нас є конкретна позиція, яка дозволяє вирішувати питання, пов’язані з обороноздатністю країни. Ми підтримуватимемо і надалі Збройні Сили України. Наразі наша мета – забезпечити 44-ту бригаду кадровим потенціалом, а також Національну Гвардію. Без скоординованої роботи військового комісаріату та обласної адміністрації це нереально зробити. Ми, нарешті, забезпечили область керівним складом з Тернопільщини, а це говорить про те, що ми здатні відроджувати та створювати кадровий потенціал, який був у нас раніше», – сказав під час представлення голова ТОДа Степан Барна.

Серед основних поставлених завдань, які стоять перед ним, Нечепорук виділив відбір на військову службу за контрактом, участь у доборі резервістів для проходження служби у резерві, забезпечення проведення призову на строкову військову службу, а також періодичне забезпечення призову офіцерів, забезпечення проведення зборових заходів у військових частинах, які проходять бойове відновлення боєздатності та бойове злагодження.

«Також важливими напрямками роботи є забезпечення соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів, ветеранів і членів їхніх сімей. Робитиму усе, щоб на посаді Тернопільського обласного військового комісара ми виконували усі покладені на нас завдання, адже знаю яка зараз важка ситуація у країні і скільки потрібно докладати зусиль аби ці завдання виконувати», – сказав Нечепорук.

Довідка УНІАН. Леонід Нечепорук – уродженець села Котюжини Збаразького району.

Військову кар’єру розпочав у 1976 році, будучи курсантом. До 2001 року пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до начальника штабу-першого заступника дивізії Національної гвардії. Після виходу на пенсію з початком війни на сході України повернувся на службу. У 2015 році призначений районним військовим комісаром Сихівського району міста Львова, згодом був відряджений у зону проведення АТО.

Тривалий час виконував обов’язки заступника Львівського обласного комісара, а з 20 червня виконував обов’язки обласного військового комісара на Тернопільщині.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року військового комісара Тернопільщини Володимира Катинського було затримано з хабарем.