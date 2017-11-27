У вихідні телефонні шахраї видурили в 5 жителів Тернопільщини 30 тисяч гривень

У вихідні телефонні шахраї видурили в 5 жителів Тернопільщини 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в усіх випадках зловмисник телефонував на мобільний телефон, представлявся працівником банківської установи та повідомляв, що електронний гаманець людей заблоковано через збій системи або інші технічні причини.

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Після цього під приводом відновлення картки дізнавався всю конфіденційну інформацію і знімав кошти з рахунків.

Зокрема троє жителів Тернополя загалом втратили понад 20 тис грн.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі патрульні затримали чоловіка, який вкрав в магазині пуховик.