У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який вкрав в магазині пуховик

13:40, 24 листопада 2017
Тернопіль
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За словами продавщиці, громадянин вкрав у магазині пуховик вартістю 3,6 тис. грн.

Чоловік вкрав з магазину пуховик за 3,6 тис. грн / фото прес-служби Нацполіції України в Тернопільській області

У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який вкрав в магазині пуховик. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, охоронці порядку саме здійснювали патрулювання на бул. Шевченка, коли побачили продавщицю, яка закликала перехожих затримати злодія.

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Патрульні наздогнали чоловіка, який втікав, і затримали його.

За словами продавщиці, громадянин вкрав у магазині пуховик вартістю 3,6 тис. грн.

Підозрюваного інспектори доставили до відділку поліції і передали слідчому.

Раніше чоловік вже був судимий за крадіжки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі неповнолітній викрав з мусульманського дому для молитви понад тисячу доларів.

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Теги: #новини Тернопільщини#чоловік вкрав пуховик