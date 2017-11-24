У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який вкрав в магазині пуховик
За словами продавщиці, громадянин вкрав у магазині пуховик вартістю 3,6 тис. грн.
У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який вкрав в магазині пуховик. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, охоронці порядку саме здійснювали патрулювання на бул. Шевченка, коли побачили продавщицю, яка закликала перехожих затримати злодія.
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Патрульні наздогнали чоловіка, який втікав, і затримали його.
За словами продавщиці, громадянин вкрав у магазині пуховик вартістю 3,6 тис. грн.
Підозрюваного інспектори доставили до відділку поліції і передали слідчому.
Раніше чоловік вже був судимий за крадіжки.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі неповнолітній викрав з мусульманського дому для молитви понад тисячу доларів.