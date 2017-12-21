На Тернопільщині водій з'їхав у кювет - четверо людей потрапили до лікарні (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано чотирьох осіб. Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора, 20 грудня, близько 20.40 при виїзді з Бережан на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка.

Водій, керуючи автомобілем Peugeot Partner, не врахував дорожньої ситуації та погодних умов, не вибрав безпечної швидкості руху й з'їхав у кювет.

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До районної лікарні з тілесними ушкодженнями потрапило четверо жителів Бережан.

Водія зі струсом головного мозку та різаною раною потилиці, а також одного з пасажирів із закритою травмою грудної клітки госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. До хірургії потрапив ще один пасажир – у 19-літнього юнака виявили закритий перелом ключиці та струс. У третього пасажира діагностували закритий перелом шийки лівого плеча.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).