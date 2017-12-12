У Львові п'яний водій допивав із другом пиво, поки патрульні оформлювали на нього протокол (відео)

У Львові поліцейські затримали 38-річного водія, який проїхав на червоне світло. Як повідомляє 5 канал, згодом з’ясувалось, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поки інспектори шукали свідків для проведення алкотесту, порушник викликав свого товариша і вони разом почали пити пиво просто на очах у патрульних.

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На водія склали два протоколи: за водіння у нетверезому стані та проїзд на заборонений сигнал світлофора. Товаришу порушника також загрожує штраф за розпивання алкоголю у заборонених місцях.

"Спершу його зупинили з ознаками алкогольного сп’яніння, тобто йому загрожувала відповідальність за частиною першою, а саме - керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За це передбачений штраф 10 200 гривень і позбавлення прав на 1 рік. Оскільки він почав вживати алкоголь після зупинки поліцейських - за це вже передбачена стаття 130 ч 4. Штраф складає 20 400 гривень", - зазначив старший інспектор управління патрульної поліції Львова Мар'ян Шпитак.