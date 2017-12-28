У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП

У Тернополі п’яний водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 20.00 на вул. Микулинецькій зіткнулися автомобілі Skoda Octavia та ВАЗ-2109.

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Спілкуючись з винуватцем аварії - 27-річним водієм ВАЗ-2109, охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти огляд на місці. Результат, який показав алкотестер, – 1,49 проміле алкоголю в крові, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника інспектори склали 3 адміністративні матеріали: за відсутність реєстраційного документа на транспортний засіб, вчинення ДТП та керування у стані алкогольного сп’яніння.

Як поввыдомляв УНІАН, у Києві п'яний водій збив трирічну дівчинку й протаранив кіоск.