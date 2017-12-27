У Києві п'яний водій збив трирічну дівчинку й протаранив кіоск (фото, відео)
Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння - характерний запах та поведінку.
У Голосіївському районі Києва Skoda Fabia в'їхала у торговельний кіоск, збивши трирічну дівчинку, яка разом із мамою стояла поруч.
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Аварія сталася близько 13:00. Водій рухався вгору по вулиці та врізався у припаркований Mercedes, після чого його кинуло прямо в кіоск, передає "Еспресо".
Водія затримали поліцейські. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння - характерний запах та поведінку.
Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги. У дитини розбита голова, є підозра на травму хребта.
Відео: Київ оперативний
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у місті Вишневе, що під Києвом, двоє грузинів під впливом наркотиків виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку.