На Тернопільщині відбувся фестиваль-карнавал Маланок (фоторепортаж)

13:21, 15 січня 2018
Тернопіль
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Традиційно святкування в обох селах зібрали багато гостей не лише з околиць та Борщівського району, приїхали на фестиваль й жителі інших областей.

На Тернопільщині відбувся фестиваль-карнавал Маланок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у ніч на 14 січня на Борщівщині у селах Устя та Горошова місцеві жителі влаштували театралізовані виступи, колядки та вертепи, а також водіння по хатах Маланки з віншуванням на щастя, здоров’я, добрий врожайний рік та на мир в Україні.

Традиційно святкування в обох селах зібрали багато гостей не лише з околиць та Борщівського району, приїхали на фестиваль й жителі інших областей.

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Як і в Усті, так і в Горошовій участь у святі бере кожна родина, діти з дорослими ближче до вечора на центральних вулицях. Готуються до Свята Маланки практично цілий рік, підбирають образи, складають святкову програму, придумують, чим вразити та зацікавити туристів, щоб у них було бажання повернутися сюди знову. Водночас, щороку під час святкування Маланки присутній символ нового року. Цьогоріч цим символом є Жовтий Собака, якого прибрали й поставили посеред святкової площі в селі Горошова.

По дорозі до сіл Устя та Горошова учасники фестивалю встановлюють блок-пости «поліції», на яких для того, щоб проїхати далі, потрібно виконати певні завдання – заколядувати чи заплатити символічну суму. Цього року окрім посту «поліцейських» влаштували пост «молодят», які справляли імпровізоване весілля, запрошували до танцю та пригощали усіх мандрівників.

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Теги: #фестиваль на Тернопільщині#ТОДА#фестиваль-карнавал Маланок