У 2017 році на Тернопільщині місцеві бюджети зросли на 34,7% до 2,932 млрд гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з 2016 роком забезпечено приріст надходжень на 756,6 млн грн.

Найбільшу частку надходжень склав податок на доходи фізичних осіб – 1,946 млрд грн. Єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва надійшло 436,7 млн грн.

Зокрема, у грудні минулого року від платників області до місцевих бюджетів надійшло 313,7 млн грн, це на 81 млн грн більше, ніж у грудні 2016 року.

Податку на доходи фізичних осіб у грудні надійшло 250,1 млн грн, єдиного податок для суб’єктів малого підприємництва – 26,2 млн грн. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів у грудні 2017 року становили 8,5 млн грн.