Представник тернопільського "Інваспорту" здобув три медалі на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Загалом, 11 із 22 спортсменів, які виступали в Оберіді, вибороли для України 21 медаль.

Представник тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь здобув три медалі на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону й допоміг збірній України виборити друге місце.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, Радь на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в німецькому Оберіді здобув золоту, срібну та бронзову медалі. Перше місце йому вдалося посісти на гонці в останній день змагань.

За підсумками даного етапу Кубку світу Радь та ще один член збірної Ігор Рептюх Ігор, виборовши по комплекту нагород, виступили найкраще від команди України. Серед дівчат найкращий результат показала Батенкова-Бауман Юлія – одна золота та дві срібні нагороди.

Загалом, 11 із 22 спортсменів, які виступали в Оберіді, вибороли для України 21 медаль: 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових. Завдяки цьому здобутку збірна Україна завоювала друге місце у світі.

Загалом у змаганнях брали участь близько 200 спортсменів з 29 країн світу.